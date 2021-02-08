Death Notices

Wayman Bradley, 80, of Albany died Wednesday at Samaritan Evergreen Hospice House. Arrangements are pending with Fisher Funeral Home.
Marilyn Church, 79, of Corvallis, died at Willamette Springs Memory Care in Corvallis on Saturday, February 6, 2021. McHenry Funeral Home is handling arrangements.
Janice Eileen DeBrie, 59, of Lebanon died Sunday. Sweet Home Funeral Chapel is handling arrangements.
Caitlyn M. Geil, 32, of Corvallis, died on Thursday, February 4, 2021 in Corvallis. McHenry Funeral Home is handling arrangements.
Shane W. Johnston, 30, of Sweet Home died Saturday. Sweet Home Funeral Chapel is handling arrangements.